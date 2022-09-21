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«Души в нем не чаял»: Прилепин высказался о гибели Пускепалиса

Лейла Алиева
Общество
«Души в нем не чаял»: Прилепин высказался о гибели Пускепалиса
Фото: АГН Москва

Писатель Захар Прилепин отреагировал на неожиданную смерть актера и режиссера Сергея Пускепалиса.

— Сергей Пускепалис был самым любимым моим товарищем, самым добрым, самым щедрым, самым светлым. Обожал его. Души в нем не чаял, — отметил он.

На своей странице в Telegram писатель также отметил, что он много раз выступал с другом в Донбассе. Прилепин также восхитился творческими талантами товарища.

Сергей Пускепалис известен благодаря ролям в фильмах «Прогулка», «Простые вещи» и многим другим. Похороны артиста пройдут 23 сентября в Железноводске Ставропольского края.

Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00. Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. От сильного удара микроавтобус, где находился Пускепалис, перевернулся на бок и получил сильные повреждения кузова. Из-за столкновения погибли два человека, еще один был госпитализирован.

Сергей Пускепалис родился в 1966 году в Курске. В 1999 году он получил звание заслуженного артиста России. А с 2019 года находился на посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

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