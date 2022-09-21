Шойгу: С начала спецоперации 5937 человек погибли в ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

С начала специальной военной операции российская армия потеряла 5937 человек. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в среду, 21 сентября.

— Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также, по словам главы Минобороны РФ, украинские вооруженные силы потеряли порядка 201–202 тысяч человек с начала проведения спецоперации. При этом число погибших составляет 61 207 человек, а раненых — 49 368 человек.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.

Шойгу уточнил, что россияне, проходящие военную службу по призыву, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Призыв и мобилизация студентов не рассматриваются.

Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».