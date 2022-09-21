Путин: США подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России

Фото: Администрация президента РФ

Вашингтон, Лондон и Брюссель активно подталкивают Киев к переносу боевых действий на российскую территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения в среду, 21 сентября.

— В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, — сказал он.

Российский лидер добавил, что для достижения подобной цели начал использоваться ядерный шантаж. В частности, речь идет об обстреле Запорожской атомной электростанции и высказываниях некоторых стран — участников НАТО.

21 сентября началось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России.

Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что россияне, проходящие военную службу по призыву, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Призыв и мобилизация студентов не рассматриваются.

Во вторник, 20 сентября, Госдума приняла пакет поправок к Уголовному кодексу РФ. В нем среди прочего идет речь о введении понятий «военное положение», «военное время» и «мобилизация». О том, что изменения в УК РФ будут означать на практике, — в материале «Вечерней Москвы».