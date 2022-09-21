Эксперт призвал включить вакцинацию от ротавируса в российский календарь прививок

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Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург полностью поддержал включение вакцинации от ротавируса в российский национальный календарь прививок.

— Я целиком это поддерживаю. В календарях прививок многих стран, которые в состоянии обеспечить свое детское население поголовной прививкой от ротавируса, это сделали. Хорошо бы, чтобы и у нас такую прививку включили в календарь вакцинации, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметил, что в летний период многие дети купаются в открытых водоемах, и вероятность заражения ротавирусной инфекцией очень высока. Это заболевание может протекать очень тяжело, а прививка защитит от осложнений.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с предложением включить в Национальный календарь прививок вакцинацию от ротавируса — острого инфекционного заболевания, которое поражает желудочно-кишечный тракт, сообщает RT.

В начале сентября специалисты Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора создали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ФАН.

Ротавирус — достаточно распространенное инфекционное заболевание, которое очень быстро обезвоживает человеческий организм. В первую очередь человеку необходимо следить за гигиеной. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.