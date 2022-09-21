Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт призвал включить вакцинацию от ротавируса в российский календарь прививок

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт призвал включить вакцинацию от ротавируса в российский календарь прививок
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург полностью поддержал включение вакцинации от ротавируса в российский национальный календарь прививок.

— Я целиком это поддерживаю. В календарях прививок многих стран, которые в состоянии обеспечить свое детское население поголовной прививкой от ротавируса, это сделали. Хорошо бы, чтобы и у нас такую прививку включили в календарь вакцинации, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметил, что в летний период многие дети купаются в открытых водоемах, и вероятность заражения ротавирусной инфекцией очень высока. Это заболевание может протекать очень тяжело, а прививка защитит от осложнений.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с предложением включить в Национальный календарь прививок вакцинацию от ротавируса — острого инфекционного заболевания, которое поражает желудочно-кишечный тракт, сообщает RT.

В начале сентября специалисты Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора создали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ФАН.

Ротавирус — достаточно распространенное инфекционное заболевание, которое очень быстро обезвоживает человеческий организм. В первую очередь человеку необходимо следить за гигиеной. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Медицина Вакцинация Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте