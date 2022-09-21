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В России выявили 53 045 новых случаев коронавируса

Александр Афонин

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 53 045 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 53 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 21 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 107 летальных исходов от COVID-19. При этом 4321 пациент с диагностированным коронавирусом был госпитализирован в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 59 718 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 53 045 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого сообщалось, что актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусной инфекцией, однако чувствует он себя нормально. По словам его агента Анастасии Сайфулиной, актер порекомендовал гражданам чаще носить маски, пользоваться санитайзерами и внимательно относиться к своему здоровью.

Президент США Джо Байден заверил, что пандемия коронавируса окончена. Идеальным примером того, что пандемия подошла к концу, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии». Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», на каких основаниях Байден сделал это заявление.

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