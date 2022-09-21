В Подмосковье создана самая большая в стране сеть детских школ искусств

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 25 тысяч первоклассников приступили к обучению в детских школах искусств в сентябре этого года в Подмосковье, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

На сегодняшний день в Подмосковье самая большая в стране сеть детских школ искусств: 183 учреждения, в которых обучается более 96,5 тысячи детей.

Самые популярные направления дополнительного обучения для детей: изобразительное искусство, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение и хореография.

Отмечается, что ДШИ реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие программы по следующим направлениям: музыкальное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство и цирковое искусство.

Дополнительный набор детей в ДШИ продолжится до конца сентября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Теперь родители имеют возможность записать ребенка в кружки и секции Подмосковья в новом, упрощенном формате через комплексную услугу.