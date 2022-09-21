Замглавы ВГА Херсона сообщил, что Снегиревка и Александровка вошли в состав региона

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Населенные пункты Снегиревка и Александровка были включены в состав Херсонской области, что позволит их жителям принять участие в референдуме. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Мы будем проводить (голосование — прим. «ВМ») в рамках административных границ, но дополнилось у нас уже два — село Александровка и город Снегиревка, они добавились как два административных центра, это Николаевская область, — сказал он.

По словам Стремоусова, руководство населенных пунктов обратилось с просьбой о включении в состав накануне. После этого глава ВГА Владимир Сальдо подписал соответствующие документы. Принятое решение позволит местным жителям принять участие в голосовании как в своей области, так и в Херсонской, передает ТАСС.

Накануне Владимир Сальдо сообщил, что референдум о вхождении в состав России Херсонской области Украины пройдет с 23 по 27 сентября. Он также установил порядок организации голосования, проведения мероприятия и меры административной и уголовной ответственности.