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Слуцкий счел невозможными дальнейшие переговоры с Киевом в случае присоединения Донбасса к России

Евгений Жуков
В мире
Слуцкий счел невозможными дальнейшие переговоры с Киевом в случае присоединения Донбасса к России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о невозможности переговоров с украинским руководством после вхождения Донбасса в состав Российской Федерации. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

— Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и движимая им хунта в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам, — отметил политик.

По мнению Слуцкого, точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена.

— Потому что эта ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей, но киевскому режиму и тем, кто за этим стоит, это, увы, безразлично, — передает слова Слуцкого ТАСС.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Глава государства напомнил, что главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично.

Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в России. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории граждан.

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