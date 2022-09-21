Песков призвал дождаться разъяснений о возможном закрытии границ для мобилизованных

Фото: Администрация президента РФ

Уточнения по закрытию границ для подлежащих мобилизации граждан последуют позже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 21 сентября.

— Я не могу ответить сейчас на этот вопрос, вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет, — приводит его слова ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что россияне, проходящие военную службу по призыву, и обучающиеся в вузах не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. О том, кто еще из российских граждан не подлежит призыву при частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».