Узбекская диаспора поддержала решение по вовлечению иностранных граждан в защиту Донбасса

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель общероссийской общественной организации «Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев» (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев поддержал решение по вовлечению иностранных граждан в защиту Донбасса.

— Дело в том, что все предельно открыто. Желающие иностранцы могут устроиться и подписать контракт, почему бы и нет. Если они все взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощенном порядке гражданство РФ, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки к законодательству, упрощающие процедуру получения российского паспорта иностранными гражданами, проходящими службу в армии РФ. Авторами поправки стали депутаты всех фракций.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что россияне, обучающиеся в вузах, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на Украине. О том, кто еще из граждан РФ не подлежит призыву при частичной мобилизации, — в материале «Вечерней Москвы».