Песков опроверг изменение статуса СВО после объявления частичной мобилизации в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с объявлением в России частичной мобилизации никаких решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 сентября.

— Никаких решений на этот счет не было, — приводит его слова ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу уже поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в России. По его словам, ведомство уже определило для всех субъектов России задания по обеспечению призыва. Также Генеральный штаб по порядку проведения мобилизационных мероприятий получил необходимые для реализации плана указания.

Уточняется, что россияне, обучающиеся в вузах, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции на Украине. О том, кто еще из граждан РФ не подлежит призыву при частичной мобилизации, — в материале «Вечерней Москвы».