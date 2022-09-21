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Акция «Зеленая суббота» состоится в Москве 24 сентября

Александр Афонин
Город
Акция «Зеленая суббота» состоится в Москве 24 сентября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Хохловский переулок, 7-9с2 Карта всех событий

В столице вновь пройдет акция «Зеленая суббота». Она запланирована на 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 21 сентября.

— «Зеленая суббота» вновь пройдет в столице 24 сентября. В этот раз горожане будут обмениваться аксессуарами для домашних питомцев, смогут сделать пожертвование в благотворительный фонд «Собаки, которые любят» и передать необходимые товары в приюты для животных, — говорится в сообщении.

Участники акции смогут принести различные миски, игрушки, шлейки и так далее. Кроме того, у них появится возможность передать запечатанный корм, наполнители, пеленки и другие средства для ухода за питомцами.

Старт акции намечен на 11:00 24 сентября. Мероприятие пройдет по адресу Хохловский переулок, 7–9, строение 2, вход № 3, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

14 сентября сообщалось, что Государственная ветеринарная служба Москвы проводит масштабную кампанию по вакцинации домашних животных против бешенства. Привить своего питомца можно бесплатно в любом из предложенных пунктов.

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