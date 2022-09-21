Картаполов: Мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине, продолжат выплачивать ипотеку. Об этом в среду, 21 сентября, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая, — он.

До этого Андрей Картаполов сообщил, что в первую очередь могут быть мобилизованы солдаты, старшины и прапорщики до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет. Также частичная мобилизация распространится на граждан, которые имеют современные специальности и находятся в резерве.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Красно рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.