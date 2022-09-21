В Белом доме всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

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Соединенные Штаты Америки всерьез воспринимают слова президента Российской Федерации Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не станут повышать готовность своих сил стратегического сдерживания. Соответствующее заявление в среду, 21 сентября, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В своем обращении Путин предупредил, что при угрозе территориальной целостности страны будут задействованы все способы защиты. Также он упомянул о ядерном оружии, заявив, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

— Это безответственная риторика для ядерной державы. Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость, — сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.

При этом он добавил, что в настоящее время нет никаких признаков, свидетельствующих о необходимости повышать готовность сил стратегического сдерживания. По мнению Кирби, применив ядерное оружие, РФ рискует столкнуться с тяжелыми международными последствиями и стать «изгоем» на мировой арене, передает РИА Новости.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.