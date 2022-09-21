Лавров встретился с главой МАГАТЭ Гросси на ГА ООН

Фото: МИД РФ

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси началась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в среду, 21 сентября.

Отмечается, что это первые двусторонние переговоры российского дипломата в рамках Генассамблеи ООН. Встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили удалиться после приветствия сторон, передает РИА Новости.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН ночью в среду. Самолет с главой МИД на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких внештатных ситуаций во время перелета не было.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Делегацию из России на мероприятии возглавил Лавров. Он пообещал озвучить жесткие оценки «тех или иных действий» разных стран в ходе предстоящей ГА ООН.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена прибыла в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, ее муж отказался. Выступление украинского лидера будут транслировать в среду, 21 сентября, по видеосвязи. Он принял решение не лететь в США из соображений национальной безопасности.