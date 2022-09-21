Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров встретился с главой МАГАТЭ Гросси на ГА ООН

Георгий Соланович
В мире
Лавров встретился с главой МАГАТЭ Гросси на ГА ООН
Фото: МИД РФ

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси началась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в среду, 21 сентября.

Отмечается, что это первые двусторонние переговоры российского дипломата в рамках Генассамблеи ООН. Встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили удалиться после приветствия сторон, передает РИА Новости.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН ночью в среду. Самолет с главой МИД на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов. Никаких внештатных ситуаций во время перелета не было.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Делегацию из России на мероприятии возглавил Лавров. Он пообещал озвучить жесткие оценки «тех или иных действий» разных стран в ходе предстоящей ГА ООН.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена прибыла в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, ее муж отказался. Выступление украинского лидера будут транслировать в среду, 21 сентября, по видеосвязи. Он принял решение не лететь в США из соображений национальной безопасности.

Сергей Лавров ООН МАГАТЭ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте