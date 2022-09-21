Женщина обстреляла детей из пневматики за сломанный забор

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Санкт-Петербурге женщина обстреляла детей из пневматической винтовки за то, что те сломали ей забор. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Известно, что недалеко от дома женщины дети играли в мяч на стадионе учебного заведения, расположенного на 3-й линии. В результате спортивный снаряд залетел на частную придомовую территорию гражданки. В попытках достать мяч ученики повредили ограждение участка.

Заметив это, хозяйка достала пневматическую винтовку и открыла по детям на площадке огонь. Сотрудники лицея эвакуировали учеников из-под обстрела , после чего вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали женщину до того, как она смогла в кого-то попасть. Хозяйка сломанного забора доставлена в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Еще один похожий случай произошел в Кемеровской области. Подростку выстрелили в спину из пневматического оружия, когда тот гулял с друзьями по парку.