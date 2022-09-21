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Путин: Для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

Елена Самойлова
Политика
Путин: Для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет
Фото: Администрация президента РФ

Любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России. Соответствующее заявление в среду, 21 сентября, сделал президент РФ Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.

— За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию, — сказал он.

Глава государства добавил, что в отечественной истории было множество мрачных периодов, однако несмотря на нашествия врагов, раздробленность и междоусобицы, на смену всегда приходили этапы возрождения.

В российском обществе в приоритет ставятся такие ценности, как верность правде и справедливости, сострадание, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всей страны, передает РИА Новости. И никто не способен разрушить их, подчеркнул Путин.

Президент заявил, что российская цивилизация очень самобытна, и у нее есть свой особый путь. По его словам, за суверенитет России, ее традиции и свободы нужно бороться.

Политика высказывание Россия Владимир Путин
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