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Глава ВГА Запорожской области попросил Путина поддержать присоединение к России

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ВГА Запорожской области попросил Путина поддержать присоединение к России
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность вхождения региона в состав РФ, если соответствующее решение будет принято на референдуме. Об этом в среду, 21 сентября.

— Обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой, в случае если жители Запорожской области поддержат соответствующее решение на референдуме, рассмотреть вопрос о признании Запорожской области отдельным независимым государством и о вхождении Запорожской области в состав России на правах субъекта Российской Федерации, — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, местные жители пострадали от бесчинств ВСУ, а провокациями и обстрелами киевский режим дал понять, что Запорожье больше не является частью Украины. Глава ВГА подчеркнул, что в соответствии с международными нормами, народ имеет право на самоопределение.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов.

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