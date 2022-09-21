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Сенатор Бондарев: Подготовка мобилизованных для участия в СВО займет больше месяца

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Сенатор Бондарев: Подготовка мобилизованных для участия в СВО займет больше месяца
Фото: Пресс-служба Совфеда

Подготовка попавших под частичную мобилизацию граждан перед отправкой в зону специальной военной операции займет больше месяца. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— За месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что, да, эти люди, эти подразделения боеготовы, — заявил он.

Кроме того, у военкоматов и Генштаба уже есть специальная программа подготовки по тем или иным воинским учетным специальностям, передает слова Бондарева ТАСС.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.

Украина Мобилизация Совет Федерации Россия Донбасс
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