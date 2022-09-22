В Германии заявили о трудности понять стратегию Путина, однако это не остановит страну

Фото: Администрация президента РФ

На данный момент трудно понять стратегию президента России Владимира Путина, однако Германия не станет на этом останавливаться. Об этом в четверг, 22 сентября, заявила глава немецкого министерства обороны Кристина Ламбрехт.

— Мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает, — сказала она.

Министр добавила, что заявление Путина о защите России ядерным оружием рассматривается, как попытка запугать и разделить Европу в позиции по Украине. По ее словам, слова российского лидера не изменят ситуацию и Евросоюз продолжит оказывать поддержку Киеву, передает РИА Новости.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телевещания глава государства заявил, что при угрозе территориальной целостности России будут использованы все доступные средства.