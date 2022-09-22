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Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать продолжающийся конфликт

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать продолжающийся конфликт
Фото: president.gov.ua

Киев не желает затягивать конфликт и нуждается в дополнительной финансовой поддержке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 21 сентября.

По его словам, затягивание ситуации может отрицательно отразится на будущем страны. Так, в будущем он может вылиться в более «горячую» ситуацию, которая понесет еще большие трудности для жителей Украины.

В связи с этим, Киев запрашивает дополнительное финансирование. По словам Зеленского, оно будет направлено на поддержку внутренней стабильности Украины. Кроме того, полученные средства позволят украинскому правительству выполнить социальные обязательства перед народом, передает ТАСС.

До этого сенатор Крис Мерфи заявил, что Вашингтон может остановить оказание военной поддержки Украины при победе Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США. Он выразил мнение, что предстоящая резолюция может стать последней мерой, что сильно отразится на ВСУ и ударит по политике Киева.

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