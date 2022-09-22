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Лавров пошутил про американские визы во время встречиа с главой МИД Египта

Александр Афонин
В мире
Лавров пошутил про американские визы во время встречиа с главой МИД Египта
Фото: МИД РФ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с египетским коллегой Самехом Шукри пошутил про визы США. Встреча министров состоялась на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) в четверг, 22 сентября.

В начале беседы Лавров спросил у Шукри, когда он приехал в Нью-Йорк, где проходит ассамблея. По словам египетского министра, это случилось в прошедшее воскресенье, 18 сентября. У него не возникло проблем с американской визой и он смог спокойно прилететь.

— У меня тоже, — цитирует ответную шутку Лаврова РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Самолет с главой ведомства на борту преодолел расстояние до Соединенных Штатов от Москвы по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

13 сентября стало известно, что министр иностранных дел и несколько сопровождающих его лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Cаммит проходит с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех заинтересованных делегаций.

Сергей Лавров шутка ООН Египет
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