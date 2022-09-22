Военные компании США начали тестирование нового оружия на Украине

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ряд американских военных компаний начали проведение тестирований пилотных проектов вооружений на территории Украины. Об заявил в четверг, 22 сентября, заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов на конференции национальной оборонной промышленной ассоциации США в Техасе.

— Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать, — сказал он.

Гаврилов добавил, что на данный момент украинские солдаты получили якобы еще не выпущенные модели оружия. В частности речь идет о разработках в сфере противодействия беспилотникам и защиты от помех. По его словам, протестированное в реальном конфликте оборудование можно будет легче продать, передает РИА Новости.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказал мнение, что продолжение поставок вооружения Украине может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению необходимо дать путь выхода из ситуации, а также избежать экономического и социального кризисов.