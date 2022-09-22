Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Военные компании США начали тестирование нового оружия на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военные компании США начали тестирование нового оружия на Украине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ряд американских военных компаний начали проведение тестирований пилотных проектов вооружений на территории Украины. Об заявил в четверг, 22 сентября, заместитель украинского министра обороны Владимир Гаврилов на конференции национальной оборонной промышленной ассоциации США в Техасе.

— Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, и мы объясним, что нужно делать, — сказал он.

Гаврилов добавил, что на данный момент украинские солдаты получили якобы еще не выпущенные модели оружия. В частности речь идет о разработках в сфере противодействия беспилотникам и защиты от помех. По его словам, протестированное в реальном конфликте оборудование можно будет легче продать, передает РИА Новости.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказал мнение, что продолжение поставок вооружения Украине может грозить применением оружия массового поражения. По его словам, будущему поколению необходимо дать путь выхода из ситуации, а также избежать экономического и социального кризисов.

Украина Оружие тестирование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте