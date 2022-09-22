«Франция — один большой сортир»: американцы высмеяли Макрона после заявления о России

Фото: president.gov.ua

Читатели американского консервативного портала Breitbart прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России и его призыв усилить давление на российского коллегу Владимира Путина.

Новость вызвала активный отклик среди читателей. Так, некоторые пользователя заявили, что французский лидер страдает от недостатка внимания. Другие начали его сравнивать с французским императором Наполеоном, однако подчеркнули, что это далеко не так.

Читатель под псевдонимом Augustus упрекнул Макрона в двоякой точки зрения. Он напомнил, что Париж не стал ничего предпринимать, когда страны-члены НАТО начали боевые действия в Ливии и Сербии. Однако, когда речь зашла об Украине все сразу активизировались.

— Да Франция — это один большой сортир, никакого величия ей не светит, — цитирует читателя Libtardologist РИА Новости.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что мировое сообщество должно усилить давление на Владимира Путина и окончательно изолировать Россию. Макрон также отметил, что спецоперация превратилась из локальной проблемы в глобальную и приняла форму «гибридной войны».