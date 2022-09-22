Синоптики сообщили о теплой, но дождливой погоде 22 сентября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичном регионе в четверг, 22 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди, а температура воздуха составит до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 13-15 градусов тепла, по области — от 11 до 16 градусов. Ветер северо-восточный, 5—10 метров в секунду, — говорится в сообщении.

На портале Гидрометцентра отметили, что атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз погоды на эту неделю. По его словам, температура в столичном регионе в период с 19 по 25 сентября будет держаться на уровне 10–15 градусов.

Кроме того, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с «ВМ» рассказал о том, какая погода ожидает москвичей в начале октября. Согласно прогнозу, начало месяца порадует жителей столицы по-сентябрьски теплой погодой.