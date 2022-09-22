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Главные новости к утру 22 сентября

Александр Афонин
Общество
Главные новости к утру 22 сентября
Фото: Pexels

Поздним вечером в четверг, 22 сентября, на Носовихинском шоссе водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии пострадали два человека. Они были переданы сотрудникам скорой помощи, которые оказали необходимую помощь.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при очередном обстреле Запорожской атомной электростанции украинские военные применяли американские реактивные установки. По его словам, об этом свидетельствуют найденные осколки крупнокалиберного снаряда.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия должна играть важную роль в Организации Объединенных Наций и никто не сможет изменить этого. Он напомнил, что на полях саммита ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ряд важных вопросов.

Глава Министерства иностранных дел Японии Есимасы Хаяси на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» заявил, что японское правительство намерено расширить санкционный список в отношении России. Уточняется, что новые ограничения коснутся ряд российских компаний, связанных с военной сферой.

Позже руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал расширение списка санкций в отношении России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Причиной этому стали планируемые референдумы.

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