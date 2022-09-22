Володин назвал причину частичной мобилизации в России

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Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал поводом для частичной мобилизации в стране противостояние на Украине силам НАТО. Об этом он заявил в четверг, 22 сентября.

Спикер нижней палаты парламента уточнил, что против российских солдат и офицеров воюют не только «вооруженные нацистские формирования», но и силы Североатлантического альянса.

— На Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, политик подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны на Украине для освобождения территории от фашистов действовало четыре фронта. По мнению Володина, увеличение численности Вооруженных сил России является необходимостью.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.

Во время эфира президент также заявил о частичной мобилизации в Российской Федерации. Согласно представленному документу, призыву на военную службу будут подлежать только определенные категории людей.