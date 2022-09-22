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Андрей Бочкарев сообщил о готовности первого участка Южной рокады наполовину

Евгений Белоусов
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Андрей Бочкарев сообщил о готовности первого участка Южной рокады наполовину
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каспийская улица Карта всех событий

Участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка уже готов наполовину. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Началось возведение фундаментов для устройства шумозащитных экранов по Кантемировской улице. Также ведутся работы по переустройству хозяйственно-бытовой канализации на улице Кошкина, — заявил он.

По словам Бочкарева, на этом участке появятся три подземных пешеходных перехода и семь путепроводов, шесть из которых уже строятся. На путепроводе по основному ходу улицы Кошкина уже идет подготовка к строительству.

Заммэра также добавил, что самый длинный из путепроводов на участке — на съезде с Кантемировской улицы на Московский скоростной диаметр (МСД).

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что на первом путепроводе съезда с Московского скоростного диаметра на основной ход Кантемировской улицы выполняется монтаж опалубки для пролетного строения. Соседний путепровод готов на 34 процента.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Окончание строительства планируется в 2023 году.

До этого сообщалось, что к началу 2025 года в столице планируется завершить строительство 27 станций метро. Сейчас работы проводятся на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях метро.

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