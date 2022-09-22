Эксперт перечислил проблемы рынка автозапчастей

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Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов перечислил основные проблемы рынка автозапчастей в условиях санкционных ограничений.

Эксперт пояснил, что с расходными материалами вопрос удалось решить достаточно оперативно, используются неоригинальные запчасти высокого уровня.

— С кузовными запчастями есть проблемы, их менее интересно возить, их нельзя возить «в кармане». Те, вещи, которые могли стать мемами — лобовые стекла по полмиллиона и даже по миллиону, — отметил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, с точки зрения параллельного импорта есть проблемы с доставкой ряда компонентов.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин дал советы, как автолюбителям выбрать качественные и недорогие запчасти для своих авто и сэкономить на ремонте.