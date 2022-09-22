Кардиолог рассказала, при каком пульсе нужно срочно обратиться к врачу

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Далеко не всегда пульс может точно сказать о состоянии здоровья. Однако при определенных показателях следует незамедлительно обратиться к врачу. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, когда нужно бить тревогу.

— Было огромное количество людей, у которых пульс выходил за пределы нормы, и при этом они были абсолютно здоровы, — заметила она.

Однако в тех случаях, когда человек измеряет пульс во время физической активности, а его показатели не увеличиваются, следует срочно обратиться к специалисту. Подобное состояние, подчеркнула Кореневич, может говорить о развитии заболеваний сердца, передает ФАН.

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о причинах мерцательной аритмии. По его словам, она является следствием других серьезных заболеваний и может быть смертельно опасна.

Доктор медицинских наук Дмитрий Напалков перечислил причины остановки сердца в эксклюзивном материале «Вечерней Москвы». Он уточнил, что у молодых людей остановка сердца может быть связана с не до конца перенесенными или не диагностированными заболеваниями. В дальнейшем они могут повлиять на возникновение аритмии.