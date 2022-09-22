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В России выявили 53 457 новых случаев коронавируса

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 53 457 новых случаев коронавируса
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 53 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 22 сентября.

В России выявили 53 457 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 106 летальных исходов от COVID-19. При этом 3719 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 57 019 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

До этого врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, насколько подвержены вирусным заболеваниям люди, недавно перенесшие коронавирус.

По прогнозам специалистов, грипп у таких людей будет протекать, скорее всего, нетипично и достаточно тяжело. Чтобы после ковида не заболеть гриппом, лучше пройти вакцинацию.

Президент США Джо Байден заверил, что пандемия коронавируса окончена. Идеальным примером того, что пандемия подошла к концу, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии». Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», на каких основаниях Байден сделал это заявление.

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