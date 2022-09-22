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Финальный этап реконструкции стадиона «Торпедо» начался на юге столицы

Евгений Жуков
Город
Финальный этап реконструкции стадиона «Торпедо» начался на юге столицы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Даниловском районе на юге Москвы стартовал третий завершающий этап реконструкции спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, общая площадь строящегося комплекса составит около 63 тысяч «квадратов», а его этажность будет варьироваться от одного до четырех этажей. Кроме того, один этаж будет подземный.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что специалисты сохранили историческое расположение стадиона и его трибун.

— Основной объем стадиона состоит из стального кольца, облицованного перфорированными панелями. На фасаде с помощью перфорации выполнены изображения, которые отображают наиболее значимые моменты в истории клуба, — пояснил Левкин.

В общей сложности арена сможет вмещать до 15 тысяч человек и будет соответствовать стандартам РФС и УЕФА, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что ледовый дворец, разработанный совместно с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, будет построен в Ясеневе в 2024 году.

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