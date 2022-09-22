«Боевое братство» поддержало решения президента по защите страны

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Кауров поддержал все принятые решения президента и правительства России с начала проведения спецоперации на Украине. Об этом он заявил в четверг, 22 сентября.

— Я с первых дней поддержал решение главнокомандующего о проведении специальной операции и поддержал Вооруженные силы РФ, так как сам полковник запаса, офицер, — уточнил он.

По словам Каурова, сейчас «Боевое братство» помогает жителям Донбасса гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что участники организации одними из первых отправились туда.

Кауров также пожелал всем мобилизованным гражданам России стойкости духа и скорейшей победы, а также посоветовал слушать своих командиров, передает агентство городских новостей «Москва».

21 сентября было показано обращение президента РФ Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.