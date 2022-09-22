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Политолог рассказал, какие виды общественного транспорта нужно развивать в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Политолог рассказал, какие виды общественного транспорта нужно развивать в Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Политолог, историк, журналист Яков Евглевский рассказал, какие направления общественного транспорта можно развивать в Петербурге.

— Я считаю, у нас в Питере нужно развивать три направления. Первое — навесные мосты. Второе — подземные дороги, которые мы иногда встречаем на берегу Невы. Третье — продолжать строить метро. Это резко разгружает улицы и ускоряет перемещение людей, — сказал журналист в комментарии ФАН.

По мнению эксперта, мало внимания уделяется развитию водного транспорта. По его мнению, катера должны использоваться не только для экскурсий, но и быть поставленными на транспортно-деловую пассажирскую основу.

Накануне транспортный коллапс развернулся на Пулковском шоссе. Из-за дорожных работ там образовалась пятикилометровая автомобильная пробка, передает издание «Невские новости».

Первые речные электротрамваи «Синичка» заметили в Москве. Соответствующий видеоролик был опубликован в среду, 21 сентября.

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