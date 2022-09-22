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Косметолог рассказала, какие процедуры для кожи нужны осенью

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог рассказала, какие процедуры для кожи нужны осенью
Фото: Depositphotos

Какие процедуры ухода за кожей приобретают особую актуальность в осенний период, рассказала врач-косметолог, руководитель и основатель косметологической клиники Зайнаб Мирзоева.

Как отмечает врач, после лета и активного загара, когда кожу обжигает солнце, в первую очередь требуются активное увлажнение и улучшение тонуса. Недостаток влаги становится причиной сухости и дряблости, в итоге лицо преждевременно стареет. Также на фоне обезвоживания могут образовываться глубокие складки и морщины.

Что касается процедур, то подойдет мезотерапия и коллагенотерапия. Такие манипуляции восстановят плотность кожи, нормализуют гидратацию (уровень насыщения влагой), откорректируют работу сальных желез и подготовят кожу к предстоящим холодам, передает aif.ru.

Открытые части тела могут невольно выдавать реальный возраст женщины. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о скрытых маркерах старения.

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