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Ассоциация менеджеров в четвертый раз определит «Будущее управленческих профессий»

Оксана Васильева
Общество
Ассоциация менеджеров в четвертый раз определит «Будущее управленческих профессий»
Фото: Пресс-служба мероприятия

27 сентября 2022 года Ассоциация менеджеров проводит IV форум «Будущее управленческих профессий: Топ-менеджер: взгляд 360». Событие традиционно приурочено к публикации результатов рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

В программе делового мероприятия — презентация форсайт-исследования «Тренды, джокеры, возможности и риски». Участники дискуссии обсудят, как трансформировать бизнес в текущей реальности с максимальной эффективностью, как личный бренд управленца влияет на бизнес-показатели, какими личностными качествами и профессиональными компетенциями должен обладать топ-менеджер будущего.

Модераторами выступят: Екатерина Трофимова, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ, «Деловые решения и технологии»; Алексей Сидорюк, директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика»; Ольга Дементьева, основатель и руководитель агентства HR4PR; Валерий Катькало, первый проректор НИУ ВШЭ, декан, ВШБ НИУ ВШЭ.

Среди спикеров: Константин Абрамов, генеральный директор фонда ВЦИОМ; Илья Доронов, управляющий директор, телеканал РБК; Анна Кантер, старший вице-президент, директор департамента коммуникаций, банк «Открытие»; Николай Соломон, генеральный директор, Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда; Александр Чулок, директор, Центр научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

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