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Макрон призвал сделать все для возвращения Украины и России за стол переговоров

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон призвал сделать все для возвращения Украины и России за стол переговоров
Фото: president.gov.ua

Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Такое заявление сделал в четверг, 22 сентября, французский президент Эммануэль Макрон.

— Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров, — подчеркнул он.

По словам французского лидера, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Украиной. Это касается также восстановления государственных границ Украины в том виде, в каком они были в начале февраля, передает РИА Новости.

Макрон заявил, что мировое сообщество должно усилить давление на президента России Владимира Путина и окончательно изолировать РФ. Макрон также отметил, что спецоперация превратилась из локальной проблемы в глобальную и приняла форму «гибридной войны».

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, сколько бы времени это ни заняло.

Украина Эммануэль Макрон Россия Переговоры
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