Песков: Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Она не противоречит закону, — передает слова представителя Кремля ТАСС.

До этого прокуратура Москвы напомнила гражданам об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Представители ведомства пояснили, что в интернете появились призывы к участию в публичных массовых акциях в столице, а также к другим противоправным действиям.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал поводом для частичной мобилизации в стране противостояние на Украине силам Североатлантического альянса.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к населению страны по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.

В России указом президента 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Само собой, это вызывает много вопросов. «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные из них в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.