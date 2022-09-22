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Песков: Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону

Евгений Жуков
Общество
Песков: Практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практика вручения повесток задержанным на митингах не противоречит закону. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Она не противоречит закону, — передает слова представителя Кремля ТАСС.

До этого прокуратура Москвы напомнила гражданам об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Представители ведомства пояснили, что в интернете появились призывы к участию в публичных массовых акциях в столице, а также к другим противоправным действиям.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал поводом для частичной мобилизации в стране противостояние на Украине силам Североатлантического альянса.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к населению страны по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.

В России указом президента 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Само собой, это вызывает много вопросов. «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные из них в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Дмитрий Песков Мобилизация Россия Митинги
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