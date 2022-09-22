Песков назвал сообщения об ажиотаже в аэропортах сильно преувеличенными

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения об ажиотаже в российских аэропортах — сильно преувеличенные слухи. Такое заявление сделал в четверг, 22 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее, — заметил он.

Песков также заявил о большом количестве фейковой информации в Сети на подобную тему, передает его слова ТАСС.

В этот же день пресс-секретарь российского президента опроверг изменение статуса СВО после объявления частичной мобилизации в России.

21 сентября было показано обращение президента РФ Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.