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Руководство МУПа будут судить по делу о четырех ошпаренных кипятком детях в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Руководство МУПа будут судить по делу о четырех ошпаренных кипятком детях в Подмосковье
Фото: Пресс-служба суда

В подмосковном городском округе Люберцы перед судом предстанут бывший директор и должностные лица муниципального предприятия, ответственные за прорыв трубы теплотрассы, в результате которого пострадали четыре девочки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 22 сентября.

По ее словам, уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено в отношении бывшего директора, главного инженера и его заместителя по теплоснабжению муниципального унитарного предприятия в городе Дзержинске.

Следствие установило, что прорыв трубы теплоснабжения, который произошел 12 ноября 2020 года, случился из-за неисполнения вышеперечисленными гражданами своих обязанностей по созданию условий для проведения работ с соблюдением требований промышленной безопасности.

Отмечается, что из-за прорыва трубы горячая вода хлынула из уличных колодцев. В этот момент четыре девочки переходили дорогу. Они получили термические ожоги и были госпитализированы.

Следственный комитет по факту происшествия организовал проверку, а после — возбудил уголовное дело.

Пострадавшие при инциденте девочки успешно выписались из больницы. По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой, дети за время, проведенное в больнице вместе, успели подружиться.

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