Мишустин поручил Чернышенко информировать россиян о частичной мобилизации

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко совместно с Министерством обороны заняться вопросами информирования граждан о частичной мобилизации. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

Глава российского правительства отметил, что информирование является важной составляющей объявленной частичной мобилизации.

— Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе объясняем.рф, чтобы каждый человек смог получить ответы на волнующие его вопросы, — передают слова Мишустина на сайте кабмина.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что подготовка попавших под частичную мобилизацию граждан перед отправкой в зону СВО займет больше месяца.