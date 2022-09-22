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«Аэрофлот» вернет мобилизованным гражданам средства за купленные билеты

Евгений Белоусов
Общество
«Аэрофлот» вернет мобилизованным гражданам средства за купленные билеты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Аэрофлот» полностью вернет средства за авиабилеты мобилизованным гражданам, которые купили билеты до 21 сентября. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету, — говорится в сообщении.

Уточняется, что для возврата средств попавшим под частичную мобилизацию придется лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающих право на расторжение договора и возврат денежных средств, отмечается на сайте «Аэрофлота».

21 сентября было показано обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.

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