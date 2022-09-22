Отопление включили во всех социальных учреждениях Москвы

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Во всех социальных учреждениях столицы включили отопление. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Отопление уже включили во всех социальных учреждениях — школах, детских садах, больницах, поликлиниках и других объектах, — заявил он.

По словам заместителя мэра, все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проходят штатно и в строгом соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, отопление начали включать уже и на предприятиях торговли и промышленности, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого Бирюков сообщил, что отопление включили в 98 процентах жилых домов Москвы. По его словам, над тепловыми коммуникациями провели все необходимые испытания и осуществили ремонтные работы, поэтому они полностью готовы к эксплуатации.

Общегородской контакт-центр Москвы открыл горячую линию по вопросам отопления. Сообщается, что москвичи с ее помощью могут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батареи, протечке и других проблемах.