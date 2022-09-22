Москвичам объяснили, чем занимаются управляющие советы в школах

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Управляющие советы есть в каждой столичной школе: на них родители, педагоги и ученики решают разные вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Обычно в управляющий совет входят порядка 15–30 человек, точный его состав определяет каждая школа самостоятельно. Коллегиальный орган объединяет педагогов, руководство образовательного учреждения, родителей, учеников и даже общественных деятелей.

Последние зачастую становятся председателями советов. Члены совета делятся на профильные комиссии: финансовую, правовую, организационную и другие.

Для решения конкретных задач создают рабочие группы: несколько раз в год они собираются на регулярные заседания. Коллегиальный орган решает самые разные и важные вопросы.

Так, например, на прошлой неделе в школе № 962 состоялось заседание управляющего совета. Участники строили планы на новый учебный год, обсуждали вопросы безопасности, распределения грантов, психологической поддержки, а также успеваемости учеников.

— У нас два главных принципа. Прежде всего — открытость. Мы приглашаем всех, кто хочет, снимаем заседания на видео и публикуем записи. Второй принцип — поднятие самых актуальных и острых вопросов. Нам важно не скрывать существующие проблемы и не делать вид, что все идеально, — подчеркнула директор школы Лариса Полякова.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что каждый участник управляющего совета имеет приоритетные направления. Так, педагоги стараются повлиять на учебный процесс, родители — на жизнь школы, а сами обучающиеся пытаются организовать интересные мероприятия и конкурсы.

До этого проректор по обучению и развитию академии «Ростеха» Юлия Шикова рассказала, как родители могут помочь школьникам в выполнении домашних заданий.