Бесплатная наземная пересадка заработала между станциями «Каховская» и «Севастопольская»

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Каховская Карта всех событий

Между станцией БКЛ «Каховская» и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро заработала бесплатная наземная пересадка. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— Бесплатная наземная пересадка заработала между станциями «Каховская» Большой кольцевой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» рекомендовали горожанам выбирать именно этот маршрут в часы пик.

До этого сообщалось, что пассажиры наземного транспорта столицы совершили за лето более 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Чаще всего бесплатными пересадками пользовались на маршрутах трамваев 17, 11 и 36, а также автобусов е85 и е80.

Постоянные пользователи сервиса экономят в месяц более 500 рублей. Преимущественно это, как уточняется, работающие люди 30–50 лет.