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Сенатор призвала вернуть начальную военную подготовку в школы

Евгений Белоусов
Общество
Сенатор призвала вернуть начальную военную подготовку в школы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В российские школы необходимо вернуть начальную военную подготовку. Об этом в четверг, 22 сентября, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковидити.

— Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения, — подчеркнула она.

Ковидити также добавила, что отмена военной подготовки в школах является настоящим вредительством. Также следует вернуть и военные сборы, на которые будут выезжать школьники, считает сенатор.

Дети должны знать, как рыть окопы и как организована караульная служба, передает слова Ковидити РИА Новости.

Кроме того, Ковидити заявила, что властям необходимо исключить из критериев годности к несению военной службы ряд дающих отсрочку заболеваний. Так, она предлагает исключить из списка таких заболеваний плоскостопие и сколиоз.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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