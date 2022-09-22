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Депутат МГД Орлов: Рост оборотов сферы гостеприимства в столице показывает потенциал развития туротрасли

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Орлов: Рост оборотов сферы гостеприимства в столице показывает потенциал развития туротрасли
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Обороты предприятий гостиничного и туристического секторов, а также предприятий в Москве выросли в среднем на треть, это демонстрирует потенциал для развития для внутреннего туризма и смежных отраслей в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов в четверг, 22 сентября.

— Индустрия гостеприимства пережила большой удар во время пандемии, и до сих пор мы говорим о том, что эта сфера живет в режиме восстановления. Но данные, которые обнародовал сегодня столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений, говорят о четкой позитивной тенденции. <...> Летние месяцы выявили большой потенциал у всех сфер индустрии гостеприимства: Москва привлекательна для путешественников, — заявил Орлов.

По его словам, развитию туристического сектора столицы способствуют меры поддержки, цифровые технологии и точечные решения властей. Также депутат отметил удобство транспортной системы Москвы, работу над сохранением исторического наследия древней столицы и развитие музейного дела , передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичные гостиницы города в июне–августе 2022 года выдали 4,3 миллиона чеков, заведения общепита — 203,6 миллиона, а туристические агентства — 16,8 миллиона. При этом средняя стоимость туристических услуг в Москве за указанный период достигла 14 тысяч рублей, а средние цены в заведениях общепита выросли до 689 рублей.

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