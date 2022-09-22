Открытый кинопоказ в память о Пускепалисе пройдет в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы Карта всех событий

В Музее Победы 22 сентября состоится бесплатный кинопоказ в память об актере и режиссере театра и кино, заслуженном артисте России Сергее Витауто Пускепалисе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Показ пройдет в рамках киноклуба «Поклонка» при музее. Зрителям будет представлена одна из последних киноработ актера — «Хронос». Перед началом мероприятия выступит киновед Геннадий Ходос, который расскажет об актере и картине.

«Хронос» — современный полнометражный фильм по рассказам Кира Булычева, включающий в себя три части. В одной из частей Пускепалис сыграл главную роль.

Фантастические события каждой истории, включающие путешествия во времени и пространстве, приведут зрителя к одному общему выводу: будущее непременно будет светлым и лучшим производным настоящего дня. Некоторые сцены фильма были сняты на площадке Музея Победы.

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в результате аварии в Ярославской области. По данным регионального УМВД, инцидент случился примерно в 11:00.

Автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с грузовиком. От сильного удара микроавтобус, где, по данным СМИ, находился Пускепалис, перевернулся на бок.