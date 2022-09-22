Правительство одобрило проект бюджета России на три года

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Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, он должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в четверг, 22 сентября.

— Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства, — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проект бюджета предусматривает сбалансированную политику с исполнением всех социальных обязательств. Власти в ходе доработки документов учли моменты, в том числе связанные с мероприятиями по частичной мобилизации.

Уточняется, что бюджет, согласно проекту, будет претерпевать дефицит, который планируется покрывать займами и тратами из ФНБ.

Мишустин также сообщил, что финансовую стабильность в стране удается сохранить благодаря работе Фонда национального благосостояния, электронному бюджету и технологическим платформам для администрирования.

Глава кабмина отметил, что на данный момент наблюдается укрепление рубля, а падение ВВП составило порядка 0,5 процента в начале сентября.