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Имя Третьякевича увековечат в Зале Славы Музея Победы

Василий Плиткин
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Имя Третьякевича увековечат в Зале Славы Музея Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Имя молодогвардейца Виктора Третьякевича, которому 22 сентября президент Владимир Путин присвоил звание Героя России, увековечат в Зале Славы Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— На мраморных пилонах Зала Славы нашего музея золотыми буквами высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Героев России, удостоенных этого высокого звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Теперь здесь появится и имя Третьякевича, члена штаба подпольной комсомольской организации «Молодой гвардии», которая действовала в основном в городе Краснодоне в ЛНР, — сказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

При этом 30 сентября в Музее Победы откроется выставка, приуроченная к 80-летию создания «Молодой гвардии».

19 сентября сообщалось, что Музей Победы в честь Дня оружейника подготовил выставку, посвященную советскому конструктору-оружейнику, уроженцу города Алатырь Чувашской АССР Алексею Судаеву.

Уточняется, что посетители выставки смогут увидеть макет пистолета-пулемета Судаева 1943 года, а также сумку для коробчатых магазинов 7,62-миллиметра пистолета-пулемета. Выставку также дополняет печатное издание «Наставление по стрелковому делу (НСД-44)».

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